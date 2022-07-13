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«Шахтар» оголосив про припинення мовлення клубного телеканалу

Ліцензія на мовлення повернута державі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:42
«Шахтар» оголосив про припинення мовлення клубного телеканалу

Донецький «Шахтар» на офіційному сайті опублікував заяву про повернення державі ліцензії на ефірну частоту.

«Через набрання чинності Законом України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» й несумісність розвитку приватних інвестицій із наслідками дії цього Закону ФК «Шахтар» звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із проханням анулювати ліцензію на мовлення телеканалу Shakhtar TV. Це вимушений крок, деталі якого викладено в заяві президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова від 11 липня 2022 року. Ліцензію на ефірну частоту буде повернено державі», - говориться в офіційній заяві клубу».

Нагадаємо, раніше Ахметов направив 60 млн грн на підтримку українського футболу.


Карен Агабекян
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Шахтар Донецьк

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