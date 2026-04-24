Сергій Разумовський

ПУМБ, який пов’язують із президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим, наразі проводить переговори з Приватбанком щодо ймовірного придбання стадіону Дніпро-Арена, а також тренувальної бази, розташованої в Придніпровську. Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпрянин». На цей момент ідеться лише про попередній етап обговорення.

У разі, якщо перемовини завершаться успішно і сторони дійдуть згоди щодо умов угоди, Шахтар може отримати можливість перенести свої домашні матчі до Дніпра. Зараз команда приймає суперників у Львові. Потенційна зміна арени для проведення домашніх поєдинків могла б серйозно вплинути не лише на логістику клубу, а й на всю систему його інфраструктурного функціонування, включно з тренувальним процесом, пересуванням команди та організацією матчів.

Окремо варто зазначити, що йдеться не лише про сам стадіон, а й про тренувальну базу в Придніпровську. Саме тому можливе придбання цих об’єктів можна розглядати не просто як інвестицію в нерухомість чи спортивну інфраструктуру, а як крок, що потенційно дозволить Шахтарю сформувати більш стабільну модель базування в одному місті. За наявності власної або контрольованої інфраструктури клуб міг би значно ефективніше планувати свою діяльність у довгостроковій перспективі.

Втім, наразі підстав говорити про завершення домовленостей немає, особливо на фоні триваючої війни та наближеності Дніпра до лінії зіткнення. Станом на зараз жодна зі сторін офіційно не підтвердила факт досягнення угоди чи навіть конкретні параметри можливого продажу. Так само не оприлюднювалися фінансові умови, строки реалізації потенційної операції або будь-які інші деталі, які дозволили б предметніше оцінити реалістичність такого сценарію.

Нагадаємо, раніше Приватбанк виставив на аукціон Дніпро-Арену та навчально-тренувальну базу. Стадіон вміщує 31 003 глядачів і створювалася в межах підготовки України до проведення Євро-2012. Водночас матчі фінальної частини того турніру в Дніпрі так і не відбулися, оскільки чемпіонат приймали інші міста.

