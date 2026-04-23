Шахтар вигриз перемогу у Зорі в перенесеному матчі УПЛ
У складі гірників відзначилися Обаха і Бондаренко
близько 1 години тому
У перенесеному матчі 21-го туру УПЛ донецький Шахтар на виїзді переміг луганську Зорю.
Гірники відкрили рахунок на 2-й хвилині зусиллями Проспера Обаха. У другому таймі Навін Малиш відновив паритет, проте наприкінці зустрічі Артем Бондаренко реалізував пенальті, встановивши остаточний результат.
УПЛ. 21-й тур (перенесений матч)
Голи: Малиш, 63 — Обах, 2, Бондаренко, 82 (пен.)
Перемога дозволила команді Арди Турана відірватися від ЛНЗ на шість очок. Зоря залишається на дев’ятій позиції з 32 балами.
UEFA оштрафував Шахтар на 50 тисяч євро за порушення медичного протоколу.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05