«Рух» хоче більше 10 мільйонів євро від «Шахтаря» за двох своїх гравців
«Шахтар» проведе благодійний матч з відомим нідерландським клубом
Виручені кошти направлять в Україну
Донецький «Шахтар» під час підготовки до нового сезону проведе товариський матч з нідерландським «Утрехтом». Про це повідомила прес-служба клубу.
Товариський матч відбудеться 30 липня на стадіоні «Гальгенвард» в Нідерландах.
Матч також буде носити статус благодійного, а всі виручені гроші направлять на допомогу Україні.
Відзначимо, що за підсумками сезону «Утрехт» фінішував 7-м в чемпіонаті Нідерландів.
Нагадаємо, «Шахтар» незабаром може очолити хорватський наставник Ігор Йовічевіч.
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