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«Шахтар» проведе благодійний матч з відомим нідерландським клубом

Виручені кошти направлять в Україну
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:58
«Шахтар» проведе благодійний матч з відомим нідерландським клубом

Донецький «Шахтар» під час підготовки до нового сезону проведе товариський матч з нідерландським «Утрехтом». Про це повідомила прес-служба клубу.

Товариський матч відбудеться 30 липня на стадіоні «Гальгенвард» в Нідерландах.

Матч також буде носити статус благодійного, а всі виручені гроші направлять на допомогу Україні.

Відзначимо, що за підсумками сезону «Утрехт» фінішував 7-м в чемпіонаті Нідерландів.

Нагадаємо, «Шахтар» незабаром може очолити хорватський наставник Ігор Йовічевіч.


Карен Агабекян
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Теги

Утрехт Шахтар Донецьк

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