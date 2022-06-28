«Шахтар» проведе благодійний матч з відомим нідерландським клубом

Виручені кошти направлять в Україну

Донецький «Шахтар» під час підготовки до нового сезону проведе товариський матч з нідерландським «Утрехтом». Про це повідомила прес-служба клубу.



Товариський матч відбудеться 30 липня на стадіоні «Гальгенвард» в Нідерландах.

Матч також буде носити статус благодійного, а всі виручені гроші направлять на допомогу Україні.

Відзначимо, що за підсумками сезону «Утрехт» фінішував 7-м в чемпіонаті Нідерландів.

Нагадаємо, «Шахтар» незабаром може очолити хорватський наставник Ігор Йовічевіч.



