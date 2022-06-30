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«Шахтар» проведе збір на базі аматорського клубу в Нідерландах

Донеччани проведуть благодійний матч з відомим місцевим клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:10
«Шахтар» проведе збір на базі аматорського клубу в Нідерландах

«Шахтар» проведе тренувальний збір в Нідерландах.

З 14 по 30 липня команда буде розміщуватися в містах Влардінген і Східаме.

У Вурдінгене «гірники» отримали в розпорядження тренувальну базу аматорського клубу CWO, а в Східаме команда буде знімати готель мережі Van der Valk.

«Шахтар» проведе благодійний матч з відомим нідерландським клубом.

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