Болонья зробила Шахтарю пропозицію щодо трансферу Кевіна: італійці готові заплатити 15 мільйонів євро, а також передбачити бонуси у розмірі приблизно п'яти мільйонів.

Проте така пропозиція не влаштувала керівництво донецького клубу і у Шахтарі розраховують виручити за одного з ключових гравців команди Арди Турана щонайменше 40 мільйонів євро.

За інформацією журналістів Sky Sport, наразі сторони далекі від досягнення згоди щодо можливого переходу півзахисника до Серії А.

За підсумками сезону 2024/25 Шахтар посів третій рядок у турнірній таблиці українського чемпіонату, набравши 62 очки. Єдиним трофеєм команди став Кубок країни.

У стартовому турі нового чемпіонату підопічні Турана вирушать у гості до новачка елітного дивізіону - Епіцентру. Матч відбудеться 3 серпня та розпочнеться о 15:30.

Минулого сезону Кевін взяв участь у 35 офіційних матчах за Шахтар, відзначившись дев'ятьма голами та чотирма результативними передачами. Transfermarkt оцінює 22-річного хавбека у 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Шахтар вчора здолав Ільвес з рахунком 6:0.