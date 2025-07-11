Михайло Цирук

Донецький Шахтар розпочав новий сезон надзвичайно ефектно. Безапеляційна перемога 6:0, яка вже гарантувала гірникам вихід у другий раунд кваліфікації Ліги Європи, справді потішила, і зробила дебют Арди Турана на тренерському містку гірників памʼятним та ефектним.

Рівень суперника – це вже наступне питання: очевидно, що він був зовсім невисоким, однак це точно не проблеми помаранчево-чорних. Після невдалого сезону команді потрібен був ось такий, впевненні та яскравий старт, і донеччани зробили все як слід, з чим ми їх і вітаємо.

Жога боніта з турецькими нотками

Загалом, сказати про цей матч можна не надто багато. Шахтар розривав суперника, робив з ним усе, що хотів, бразильці почувалися так, ніби вийшли босоніж поганяти мʼяча десь у дворі або на пляжі, а на українців у захисті та півзахисті суперник не створював жодного тиску.

Класно показали себе не так давно придбані гравці Шахтаря, особливо Аліссон, що взяв участь аж у пʼяти забитих мʼячах: двічі забив сам і тричі асистував партнерам. Загалом, добре виглядали всі футболісти гірників, але, знову ж таки, повернімося до рівня спротиву: його майже не було, і суперник не зміг запропонувати помаранчево-чорним абсолютно нічого.

Та знецінювати цю перемогу зовсім не варто. Половина, а можливо й більшість опонентів Шахтаря в УПЛ будуть не суттєво сильнішими за Ільвес. Інша справа, що на внутрішній арені такі команди стоятимуть вдесятьох у власному штрафному майданчику, аби пропустити не 6, а 2-3. Тут же донецький клуб отримав максимально сприятливі для себе умови та чудово ними скористався. Тож жодного знецінення: просто констатуємо, що так легко у цьому євросезоні команді більше не буде.

У цій грі також було цікаво побачити хоча б якісь мінімальні зміни у грі Шахтаря Турана порівняно з командою Пушича, і вони таки були. Гірники стали дещо активніше повертати собі мʼяч після втрат, і нехай усе працює ще не ідеально синхронно, але в цілому намагалися відбирати.

З цього можемо зробити проміжний висновок, що турецький наставник здатен змусити бразильських та українських любителів грати з мʼячем дотримуватися ігрової дисципліни та грати на команду, і це, безумовно, хороший знак для донеччан. Проте, вкотре варто зробити поправку на рівень суперника: він банально не змушував Шахтар пресингувати інтенсивно та хоч раз за поєдинок включити передачу вище третьої.

Найцікавіше – попереду

З цим опонентом, в цілому, уже все ясно, тож несіть наступного. Далі за курсом у Шахтаря турецький Бешикташ, і от там уже можна буде робити більш обґрунтовані висновки про рівень та фізичну готовність цієї команди. На Турана та його команду очікує пекельний виїзд до Стамбула, де місцеві вболівальники так чи інакше влаштовують пекельний прийом для будь-кого, але для підопічних легенди ворожого Галатасарая постараються ще сильніше.

Однак Бешикташ буде за два тижні, а поки – вітаємо Шахтар з успішним та впевненим початком сезону. Вдруге поспіль Україна починає єврокубковий сезон матчем з шістьма забитими голами. Минула кампанія, на жаль, склалася не так, як того б усім нам хотілося, проте, можливо, цього разу все буде краще?

У матеріалі використані фото ФК Шахтар Донецьк