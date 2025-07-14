Відразу кілька клубів із італійської Серії А виявляють інтерес до 20-річного нападника донецького Шахтаря Егіналду, повідомляє Torinogranata.it з посиланням на Gols do Brasileirão.

Йдеться про Торіно, Болонью та Аталанту. До того ж туринці вже перейшли від спостережень до справи і вони направили Шахтарю офіційну пропозицію на суму 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що контракт бразильця з українським клубом розрахований до літа 2028 року. Егіналду перебрався до Шахтаря з Васко да Гама влітку 2023 року за 3,5 мільйона євро.

У сезоні 2024/25 донецький клуб завершив чемпіонат України на третьому місці із 62 очками. Сам Егіналду взяв участь у 36 матчах у всіх змаганнях минулого сезону, відзначившись шістьма забитими м'ячами та вісьмома асистами. За даними Transfermarkt, поточна вартість футболіста оцінюється у 3 мільйони євро.

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