Три гравці «Шахтаря» цікаві клубам Серії А. З одним з них вже є домовленість по особистому контракту
«Шахтар» вимагає від «Фіорентини» більше грошей за свого гравця
В мирний час донеччани й не задумалися б відпускати його за таку суму
Донецький «Шахтар» не згоден відпускати свого захисника Додо у «Фіорентину» за 10-12 мільйонів євро, які готові запропонувати в Італії. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Представник України в Лізі чемпіонів вимагає за 23-річного бразильця, як мінімум, 15 мільйонів євро. Клуби продовжують переговори.
Очікується, що найближчим часом Даріо Срна зустрінеться з керівництвом «Форентини», щоб обговорити цей трансфер.
Раніше повідомлялося про інтерес «Барселони» до гравця. Один з конкурентів вже покинув каталонський клуб.
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