«Шахтар» вимагає від «Фіорентини» більше грошей за свого гравця

В мирний час донеччани й не задумалися б відпускати його за таку суму

Донецький «Шахтар» не згоден відпускати свого захисника Додо у «Фіорентину» за 10-12 мільйонів євро, які готові запропонувати в Італії. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Представник України в Лізі чемпіонів вимагає за 23-річного бразильця, як мінімум, 15 мільйонів євро. Клуби продовжують переговори.

Очікується, що найближчим часом Даріо Срна зустрінеться з керівництвом «Форентини», щоб обговорити цей трансфер.

Раніше повідомлялося про інтерес «Барселони» до гравця. Один з конкурентів вже покинув каталонський клуб.