Сергій Разумовський

Донецький Шахтар завершив загальний етап Ліги конференцій матчем проти хорватської Рієки, який пройшов без забитих м’ячів і завершився нічиєю 0:0. У заключному, шостому турі команда не змогла конвертувати свої моменти в голи, однак здобутий бал став достатнім, аби зберегти місце серед лідерів турнірної таблиці.

Після цього результату Шахтар опустився на шосту позицію в підсумковому заліку загального етапу. Втім, головне завдання «гірники» виконали – фініш у топ-8 гарантує прямий вихід до 1/8 фіналу та дозволяє уникнути стикових матчів плей-оф, які доведеться грати командам, що посіли місця нижче.

Паралельно прояснилася й ситуація з можливими суперниками Шахтаря в 1/8 фіналу. Український клуб зіграє з переможцем однієї з двох пар, що сформуються за підсумками попереднього раунду: КуПС (Фінляндія) – Шкендія (Північна Македонія) або Лех (Познань, Польща) – Самсунспор (Туреччина). За схемою розподілу сітки переможець однієї з цих пар у наступному раунді вийде на Шахтар, тоді як переможець іншої зіграє проти іспанського Райо Вальєкано.

Остаточно можливі варіанти для донецької команди будуть зафіксовані після жеребкування, яке заплановане на 16 січня. Саме тоді стане відомо, з якої конкретно пари сформується майбутній опонент Шахтаря у боротьбі за вихід до чвертьфіналу.

🚨 Conference League - Knockouts Bracket!



✅ 8 clubs secured the Round of 16!

🗓️ Draw on 27 February 2026.



📈 16 clubs secured the KO Play-offs!

🗓️ Draw on 16 January 2026.



🏟️ Clubs that finished higher on the league stage table play the second knockout legs at home. pic.twitter.com/GAGXIIGksF — Football Rankings (@FootRankings) December 18, 2025

Усі перипетії навколо матчу загального етапу Ліги конференцій, аналіз і огляд гри – на сторінці події Шахтар – Рієка на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.