Арда Туран, який на тренуваннях вичавлює максимум із гравців Шахтаря, вже в першій грі біля керма команди зумів досягти позитивного результату.

Донецький клуб провів контрольний матч проти хорватської Гориці та здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Після фінального свистка турецький наставник відзначив як результат зустрічі, так і саму якість гри, продемонстровану його футболістами.

«Гравці показали чудову реакцію: я побачив на полі багато того, що хотів. Звісно, ми намагаємося впровадити нові принципи після тривалого часу, прагнемо зробити їхню гру більш динамічною. Сьогодні пресинг, володіння мʼячем, ефективність в атаці, – я дуже задоволений усім.

Вони показали чудову реакцію. Молодці! Навіть не очікував настільки багато. Вони мене дуже приємно здивували», – сказав Туран для пресслужби «гірників».