Шахтар оголосив про продовження контракту з бразильським центрбеком Марлоном Сантосом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт між клубом та гравцем діятиме до 30 червня 2028 року.

Марлонперейшов до Шахтаря влітку 2021-го й за пів року зіграв за команду 22 матчі. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виступав на правах оренди за Монцу, Флуміненсе та ФК Лос-Анджелес.

У липні 2025 року вдруге став футболістом «гірників» і цього сезону провів 16 матчів, де віддав 2 гольові передачі. Разом із клубом бразилець став чемпіоном України (2026) та здобув Суперкубок України (2021).