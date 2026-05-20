Шахтар визначився з майбутнім Марлона
Туран розраховує на бразильця
35 хвилин тому
Шахтар оголосив про продовження контракту з бразильським центрбеком Марлоном Сантосом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт між клубом та гравцем діятиме до 30 червня 2028 року.
Марлонперейшов до Шахтаря влітку 2021-го й за пів року зіграв за команду 22 матчі. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виступав на правах оренди за Монцу, Флуміненсе та ФК Лос-Анджелес.
У липні 2025 року вдруге став футболістом «гірників» і цього сезону провів 16 матчів, де віддав 2 гольові передачі. Разом із клубом бразилець став чемпіоном України (2026) та здобув Суперкубок України (2021).
