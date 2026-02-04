Сергій Разумовський

Центральний захисник Шахтаря Лука Лацабідзе продовжить сезон у Суперлізі Данії. Про перехід грузинського оборонця на правах оренди до данського клубу Вайле повідомила пресслужба Шахтаря. Зазначається, що угода між сторонами діятиме до завершення сезону-2025/26.

Лацабідзе приєднався до Шахтаря у лютому 2024 року. Після переходу він виступав за юнацьку команду гірників, а також уже має досвід ігрової практики в орендах — захисник грав за Чорноморець і за Динамо Тбілісі.

Новий клуб Лацабідзе, Вайле, у поточному сезоні після 18 турів посідає 12-те місце в турнірній таблиці Суперліги Данії. Також нагадаємо, що сам футболіст є вихованцем Динамо Тбілісі.

Нагадаємо, вінгер Шахтаря прокоментував чутки щодо можливої натуралізації.