Бразильський вінгер донецького Шахтаря Педріньйо вперше публічно висловився щодо потенційної натуралізації та можливих виступів за національну збірну України.

Це залежить не тільки від мене. Грати на чемпіонаті світу — це мрія. Я завжди мріяв представляти Бразилію, але я б сів із родиною й розглянув, чи буде це корисним для мого розвитку. Україна близька до кваліфікації на чемпіонат світу. Якщо це те, що сприятиме моїй кар’єрі, я ретельно це обміркую, — наводить слова Педріньйо Flashscore.

У березні збірну України очікують матч або матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу. Для виходу на Мундіаль команді Сергія Реброва необхідно здобути дві перемоги.

Раніше також повідомлялося, що Українська асоціація футболу розглядає можливість залучення до лав національної команди ще одного гравця Шахтаря — бразильського захисника Педро Енріке.

У поточному сезоні 27-річний Педріньйо провів 25 матчів на клубному рівні, забив шість голів та віддав дев’ять результативних передач. Його контракт із донецьким клубом чинний до 30 червня 2029 року.