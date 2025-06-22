Шахтар знайшов покупця на легіонера в Європі
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16 хвилин тому
Став Лемкін/Фото - Шахтар
Захисник Шахтаря Став Лемкін найближчим часом стане гравцем Твенте, повідомляє Ynet.
Ізраїльтянин невдовзі прибуде до Нідерландів, щоб поставити підпис під 4-річним контрактом.
Лемкін минулий сезон відіграв на правах оренди в Маккабі Т-А, який не скористався опцією викупу футболіста за 1.6 млн. доларів.
Чемпіон України встановив ціну за гравця 1,8 мільйона доларів.
Цього сезону Лемкін взяв участь у 28 матчах, відзначившись однією гольовою передачею.
Стало відомо, кого тренер Шахтаря Туран взяв на збори у Словенію.