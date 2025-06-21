Стало відомо, кого тренер Шахтаря Туран взяв на збори у Словенію
31 футболіст «гірників» готуватиметься до нового сезону
близько 1 години тому
Фото: ФК Шахтар
Головний тренер Шахтаря Арда Туран обрав 31 гравця, які проходитимуть з командою літні тренувальні збори в словенському Брдо.
- Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай.
- Захисники: Дієго Арройо, Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Микола Огарков, Мар’ян Фарина.
- Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Кевін, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Педріньйо, Невертон.
- Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Кауан Еліас.
Як повідомляє пресслужба Шахтаря, Георгій Гочолеішвілі, який повертається з оренди, а також частина збірників приєднаються до команди в Словенії вже під час тренувальних зборів.
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