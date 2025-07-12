Півзахисник Шахтаря Кирило Сігєєв може бути відданий в оренду словацькому Татрану, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Між Шахтарем і Татраном є спільний зв'язок в особі президента словацького клубу Любоша Міхела, який після завершення суддівської кар'єри працював в менеджменті донеччан.

Сігєєв в попередній кампанії відіграв 14 матчів за Чорноморець на правах оренди. Також має досвід гри в складі Олександрії.

Контракт між гравцем і Шахтарем діє до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює Сігєєва в 300 тисяч євро.

Шахтар вдруге поспіль здобув розгромну перемогу.