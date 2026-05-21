Шахтар зробив подарунок Степаненку в останньому матчі в кар'єрі
Стартував 30 тур УПЛ
близько 2 годин тому
Шахтар та Колос дали старт заключному туру УПЛ сезону 2025/26. Матч у Львові завершився з рахунком 0:1.
Єдиного голу Тахірі на початку другої 45-хвилинки вистачило команді з Ковалівки, аби піти у відпустку в максимально класному настрою.
Головною подією матчу став last dance Тараса Степаненка, відігравши свій останній матч в статусі гравця. На 60-й хвилині футболісти обох команд утворили символічний коридор, проводжаючи Степаненка на тренерські жнива у збірній України.
Шахтар у своєму заключному матчі сезону спробував знайти щастя біля чужих воріт, щоб не програти, однак Колосу вдалося відстояти перевагу в один м'яч.
УПЛ. 30 тур
Шахтар - Колос 0:1
Гол: Тахірі, 48