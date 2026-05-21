Валерій Сохань

Вітання всім! Не встигли ще вщухнути емоції від фіналу Кубка України, в якому столичне Динамо перемогло Чернігів 3:1, як ми вже вриваємося в останній ігровий тиждень Української Прем’єр-Ліги цього сезону. У тридцятому турі на нас очікує заочна боротьба за «срібло» одразу між трьома командами – ЛНЗ завітає до столичної Оболоні, Полісся вдома зіграє з Рухом, а Динамо прийматиме Кудрівку. Також не пропустіть протистояння між львівськими Карпатамита луганською Зорею, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця». Ну а всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV.

Четвер – 21 травня

Шахтар – Колос – 15:30.

Заключний тур на стадіоні «Україна» відкриє протистояння між Шахтарем та Колосом.

Попередній тур: Шахтар у виїзному матчі із декількома тривогами переграв криворізький Кривбас – 3:2. «Гірники» змогли забезпечити собі комфортну перевагу до перерви. На 41-й хвилині рахунок відкрив Лассіна Траоре, а на 45-й перевагу збільшив нігерієць Проспер Обах. У другому таймі, на 58-й хвилині, донеччани пропустили м'яч у відповідь, але швидко відновили гандикап у два голи, на 68-й хвилині нігерійський футболіст оформив дубль. Наприкінці зустрічі оборона Шахтаря дала збій вдруге, створивши напружену кінцівку, однак зуміла довести матч до переможного результату.

Колос у номінально домашньому поєдинку зазнав поразки від київської Оболоні – 0:2. Поєдинок приймала столична «Оболонь Арена», через те що у Ковалівці готують поле свого стадіону вже на наступний сезон. «Чорно-білі» невдало розпочали зустріч, пропустивши швидкий гол вже на 4-й хвилині, голкіпер Дмитро Мацапура відбив дальній удар перед собою, в той час коли гравець суперника був спритнішим на добиванні. На 31-й хвилині відставання господарів збільшилося ще на один м'яч. У другому таймі ковалівці мали дуже хороші моменти для того, щоб відігратися, однак голкіпер супротивника був на висоті.

Турнірне становище команд: Шахтар на чемпіонській позиції з сімдесятьма двома очками. Ковалівці перебувають на сьомій сходинці маючи у своєму доробку сорок шість залікових балів.

Історія очних зустрічей: Історія поєдинків в УПЛ між двома колективами налічує чотирнадцять матчів. Одинадцять перемог на рахунку донеччан, двічі команди розходилися «миром» та одного разу перемогу здобував Колос. Поєдинок першого кола завершився нульовою нічиєю.

Субота – 23 травня

Олександрія – Кривбас – 13:00.

Ігровий день суботи розпочнеться поєдинком між Олександрією та Кривбасом.

Попередній тур: Олександрія минулого туру в гостях перемогла львівський Рух – 3:1. Рахунок у матчі вже на 7-й хвилині відкрив Теді Цара, з лету вколотивши м’яча прямо у дев’ятку воріт суперника. У компенсований час до першої половини гри перевагу «містян» подвоїв автогол від гравця львів’ян, а вже на старті другого тайму рахунок до розгромного довів Браян Кастільйо. Опонент зумів відіграти один м’яч, проте на більше не спромігся.

Кривбас вдома, у матчі, що суттєво затягнувся через повітряні тривоги поступився донецькому Шахтарю – 2:3. Господарі надійно тримали оборону майже весь перший тайм, але втратили концентрацію перед самою перервою, пропустивши два швидкі м'ячі наприкінці тайму. У другій половині зустрічі команда спробувала повернутися в гру, на 58-й хвилині Глейкер Мендоза відіграв один гол. Проте вже за десять хвилин криворіжці знову дозволили супернику відірватися від себе на відстань двох голів. Наблизитися до суперника ще раз на 87-й хвилині допоміг гол Ярослава Шевченка, втім вирвати нічию у час, що залишився, господарям не вдалося.

Турнірне становище команд: Олександрійці з шістнадцятьма балами посідають п’ятнадцяту сходинку. Криворіжці розташовуються на шостій позиції із доробком у сорок сім очок.

Історія очних зустрічей: В УПЛ перетиналися між собою тринадцять разів. Невеличка перевага на стороні олександрійців, вони мають у своєму активі п’ять перемог, в той час як криворіжці перемагали чотири рази, стільки ж було зафіксовано і «мирових». Остання зустріч залишилася за Кривбасом – 3:0.

Епіцентр – Полтава – 15:30.

Продовжать суботній match day Епіцентр та Полтава.

Попередній тур: Епіцентр у виїзному поєдинку проти Металісту 1925 врятувався від поразки – 1:1. Перший тайм склався для команди невдало. На 22-й хвилині гості пропустили після атаки, яку розпочав воротар суперника. Другий тайм кам'янчани провели активніше, що зрештою і принесло результат. На 73-й хвилині паритет повернув Вадим Сидун. До фінального свистка цифри на табло більше не змінювалися, і команди поділили очки.

Полтава, у номінально домашньому матчі поступилася столичному Динамо на полі киян. Підопічні Павла Матвійченка пропустили на старті матчу та наприкінці гри, ці голи і сформували фінальний рахунок матчу. Поразка полтавців – 0:2.

Турнірне становище команд: Кам’янчани наразі дванадцяті із тридцять одним пунктом. Полтава із дванадцятьма очками за підсумками сезону вже точно буде останньою командою чемпіонату.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою перетнулися лише одного разу, тоді в матчі першого кола перемогу 3:0 здобули підопічні Сергія Нагорняка.

Карпати – Зоря – 18:00.

Завершить ігрову програму суботи протистояння між Карпатами та Зорею.

Попередній тур: Карпати вдома здобули впевнену перемогу над рівненським Вересом – 2:0. Перший тайм пройшов під акомпанементи атак «левів», проте безрезультатно. Втім після перерви львів'яни знайшли ключ до воріт суперника. На 55-й хвилині рахунок відкрив капітан команди Владислав Бабогло, який вдало відгукнувся на навіс Дениса Мірошніченка з кутового. А на 70-й хвилині ця ж зв'язка спрацювала вдруге. Мірошніченко виконав точну передачу зі штрафного, а Бабогло оформив дубль. Наприкінці матчу Карпати претендували ще й на пенальті, проте його скасували після перегляду арбітрами VAR.

Зоря розділила залікові пункти з житомирським Поліссям – 0:0. Луганчани зосередилися на обороні, витримуючи значний тиск та дозволивши супернику завдати великої кількості ударів, з якими успішно впорався голкіпер Олександр Сапутін.

Турнірне становище команд: Львів’яни маючи у своєму активі сорок один заліковий пункт займають дев’яту позицію. Луганці в свою чергу восьмі із сорока трьома очками. Мотивація поєдинку зрозуміла, хто перемагає той і завершує сезон у верхній вісімці, в разі нічиєї всі залишаються на своїх позиціях. Гостроти матчу додає той факт, що саме Зоря минулого сезону не пустила «левів» у єврокубки.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели три поєдинки, у яких тричі перемагав колектив з Луганська, у матчі першого кола з рахунком 1:0.

Радіотрансляцію матчу між львівськими Карпатами та луганською Зорею можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у суботу о 18:00.

Неділя – 24 травня

Неділя – день коли визначиться доля другої позиції на яку претендують одразу три колективи. ЛНЗ завітає у гості до Оболоні, Полісся прийматиме Рух, а Динамо вдома зустрінеться з Кудрівкою.

В разі перемоги ЛНЗ, саме черкасці стають срібними призерами. За сценарію втрати очок від команди Віталія Пономарьова та перемоги Полісся – житомиряни другі. Столичний гранд тільки за рівності залікових балів між трьома командами може стати другим. Боротьба обіцяє бути запеклою!

Оболонь – ЛНЗ – 13:00.

Попередній тур: Оболонь впевнено обіграла ковалівський Колос – 2:0. Всі голи в матчі прийшлися на першу половину матчу, спочатку у стартові хвилини Роман Волохатий відкрив рахунок, а згодом у середині першого тайму, як потім виявилося фінальний рахунок встановив Олександр Жовтенко. «Пивовари» нарешті перервали свою десятиматчеву безвиграшну серію, а разом із цим забезпечили собі місце в УПЛ наступного сезону.

ЛНЗ на виїзді зазнав несподіваної поразки від Кудрівки – 0:1. Команди не демонстрували надактивної гри та вже все йшло до безгольової нічиєї. Натомість на 80-й хвилині оборона гостей дала слабину та пропустила. Втім, на щастя для черкасців їх головний суперник у боротьбі за «срібло» не скористався цією осічкою та до цих пір підопічні Віталія Пономарьова є фаворитами у цій заочній битві.

Турнірне становище команд: «Пивовари» розташовуються на одинадцятій позиції із тридцять одним балом. ЛНЗ утримує другу позицію з п’ятдесятьма сімома очками.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою зіграли п’ять матчів у яких команди мають абсолютний паритет. По два рази перемагав кожен з колективів, ще одного разу команди сильнішого не виявили. У першому колі черкасці розгромили киян з рахунком 3:0.

Полісся – Рух – 13:00.

Попередній тур: Полісся у виїзному матчі не змогло зламати оборону луганської Зорі – 0:0. Житомиряни діяли активніше та створили чимало нагод, регулярно завдаючи ударів по воротах опонентів. Проте м'яч уперто не йшов у сітку. Більше того, захопившись атаками, гості на останніх хвилинах зустрічі втратили пильність в обороні і дозволили супернику провести кілька вкрай небезпечних контратак. Зрештою, пробити голкіпера господарів так і не вдалося, і команди розійшлися «миром».

Рух вдома зазнав поразки від Олександрії – 1:3. Для господарів поєдинок розпочався невдало, вже на 7-й хвилині вони пропустили вперше. У компенсований до першого тайму час становище ускладнилося ще більше через автогол Юрія Копини. Ще плачевніше все стало одразу після перерви, коли на 46-й хвилині оборона львів'ян дала збій утретє. Скоротити відставання «жовто-чорні» зуміли лише до двох м'ячів, влучним ударом з пенальті відзначився Таллес Бренер.

Турнірне становище команд: Полісся перебуває у запеклій боротьбі за срібні нагороди, поки житомиряни треті з п’ятдесятьма шістьма балами. Рух сезон завершує чотирнадцятим маючи у своєму активі двадцять один заліковий пункт.

Історія очних зустрічей: В рамках елітного дивізіону провели 6 поєдинків. «Вовки» ще не перемагали, двічі було зафіксовано нічийний результат, ще чотири матчі завершилися перемогою львів’ян. У матчі першого кола мінімальна перемога залишилася за «жовто-чорними».

Динамо – Кудрівка – 13:00.

Попередній тур: Динамо у номінально гостьовому матчі перемогло Полтаву – 2:0. Вже на 3-й хвилині дев'ятнадцятирічний дебютант киян Віталій Лобко заробив пенальті, який реалізував Андрій Ярмоленко, тим самим наблизившись до рекорду Максима Шацьких. Тепер Андрію Миколайовичу, аби перевершити історичний рекорд залишилося відхначитися двома голами. Мінімальний рахунок на користь киян тримався майже до самого фінального свистка. Остаточну крапку в матчі на 90+1-й хвилині поставив Едуардо Герреро.

Кудрівка в домашньому матчі здобула сенсаційну перемогу над черкаським ЛНЗ – 1:0. Ще більш сенсаційною ця перемога виглядає на фоні, що супернику вона була потрібна як кров з носу, з огляду боротьби за «срібло». Долю зустрічі вирішив гол на 80-й хвилині, влучний удар з лету від Дениса Світюхи приніс кудрівчанам другу перемогу поспіль.

Турнірне становище команд: Кияни розташовуються на четвертій сходинці маючи у своєму активі п’ятдесят чотири пункти. Кудрівчани посідають тринадцяту позицію із двадцятьма вісьмома балами.

Історія очних зустрічей: Єдина зустріч між командами відбулася у першому колі, тоді столичний колектив здобув мінімальну перемогу – 2:1.

Верес – Металіст 1925 – 13:00.

Також свій поєдинок у неділю проведуть Верес та Металіст 1925.

Попередній тур: Верес у гостьовому матчі поступився львівським Карпатам – 0:2. Абсолютно закономірна поразка для підопічних Олега Шандрука, які майже весь матч оборонялися, а голкіпер Андрій Кожухар своїми сейвами робив все, аби рахунок не став розгромним.

Металіст 1925 розділив залікові бали з Епіцентром – 1:1. На 22-й хвилині з передачі голкіпера харків’ян Ярослава Проценка відзначився Батон Забергджа. Свою перевагу господарі втратили в середині другого тайму. У залишок ігрового часу ніхто з команд так і не зумів перехилити шальки терезів на свою сторону.

Турнірне становище команд: Рівняни посідають десяте місце маючи у своєму доробку тридцять один заліковий пункт. Харків’яни замикають топ-5 із сорока вісьмома балами.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні команди зустрічатимуться всьоме. До цього п’ять перемог здобували рівненські «вовки», тоді як у харків’ян в активі лише одна перемога, здобута цього сезону в матчі першого кола. Того самого матчу, який було перенесено через відсутність світла на стадіоні в Житомирі та який розтягнувся на декілька місяців, тоді у підсумку харківська команда розгромила суперника 4:0.

Фото: Пресслужби ФК «Шахтар», ФК «Олександрія», ФК «Епіцентр», ФК «Карпати», ФК «ЛНЗ», ФК «Полісся», ФК «Динамо», ФК «Металіст 1925».