Сергій Разумовський

Кандидат у президенти Барселони Віктор Фонт поділився баченням того, як має змінитися фінансова модель клубу в найближчі роки. В ефірі RAC 1 він заявив, що його команда впевнена у перемозі на виборах і позиціонує свою кампанію як спробу відмовитися від, за його словами, застарілої «президентської моделі минулого століття», яка нібито призводить до того, що найкращі рішення та фахівці опиняються поза клубом.

Фонт наголосив, що нинішній стан справ Барселони наочно демонструють регулярні труднощі з реєстрацією футболістів: за його словами, проблеми виникали протягом п’яти трансферних вікон поспіль. Окремо він звернув увагу й на жіночу команду — Фонт зазначив, що в шести гравчинь закінчуються контракти, і наразі немає ясності, чи зможе клуб гарантувати їм продовження виступів у складі Барселони.

Ключовою частиною своєї програми кандидат назвав фінансове оздоровлення та збільшення доходів. За планом Фонта, Барселона має заробити 200–300 млн євро протягом трьох років — рівень, якого, за його словами, клуб не досягав із часів президентства Сандро Роселя. Він підкреслив, що пріоритетами мають стати погашення боргів, збереження конкурентоспроможності не лише у футболі, а й в інших видах спорту, а також повернення фокуса на інтереси сосьос як власників клубу.

При цьому Фонт попередив, що навіть якщо фінансова ситуація потенційно може покращитися, у нинішньому вигляді Барселона, на його думку, перебуває під загрозою. Він пояснив, що проблема полягає не стільки у відсутності політичної волі змінювати модель власності, скільки в якості управління клубом, яку він фактично поставив під сумнів.

Вибори президента Барселони заплановані на 15 березня, а новий очільник має офіційно вступити на посаду 1 липня. Нині клубом із 2021 року керує Жоан Лапорта, який також збирається балотуватися. Серед інших претендентів на посаду — Віктор Фонт, Хав’єр Вілахоана та Марк Сірія.