У Барселоні визначилися з датою проведення чергових президентських виборів. Як повідомляє Mundo Deportivo, відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання ради директорів каталонського клубу.

Згідно з ухваленим планом, голосування відбудеться 15 березня, а новообраний президент блауграни офіційно вступить на посаду 1 липня. Чинний очільник клубу Жоан Лапорта, який керує Барселоною з 2021 року, має намір балотуватися на новий термін.

За інформацією іспанського видання, конкуренцію Лапорті на виборах складуть Віктор Фонт, Хав’єр Вілахоана та Марк Сірія, які вже заявили про участь у президентських перегонах.