Головний тренер Вереса Олег Шандрук висловився щодо матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Карпат (0:0). Слова фахівця передає пресслужба львів'ян.

Щодо безпрограшної серії, то це позитивний момент. Стосовно гри, то важко сказати, хто був ближчим до перемоги. Моменти були в обидвох команд. У кого гостріші, то треба проаналізувати гру, по гарячих слідах… Ну як мінімум сьогодні одна та інша команда награла на гол, але нульова нічия.

Щодо Сергія Корнійчука, то пішла дуже активна гра від Сича і Веслі вже не встигав у захисних діях. Відповідно ми робили більший акцент на тому, щоб нівелювати активну гру Сича. Тому Сергій вийшов з таким завданням. Ми розуміли, що це номінальний захисник і в атакувальних діях ми втрачаємо. Проте треба було ухвалювати рішення і воно було таким. Щодо Годі, то він гарно себе проявляв і до цього. Він мав хвилини у стартовому складі. На мою думку, Дмитро зараз зробив певні висновки зі свого минулого, адже юнаки не завжди обирають правильний шлях і зараз він став більш командним гравцем. Це тішить і я сподіваюся, що Годя буде прогресувати далі. Він вийшов доволі якісно, відпрацював, тактично грамотно зіграв, агресивно.

Чудово, коли багато вболівальників на трибунах. Нашої підтримки сьогодні було більше, ніж у “Карпат” і ми її відчували. Я хочу за нагоди подякувати, оскільки це була наша крайня домашня гра перед відпусткою. Ми відчуваємо підтримку всюди. І переконаний, що ми її відчуємо і в Житомирі, і в Києві. Дякую вболівальникам, які сьогодні прийшли, та тим, які не змогли за якихось причин потрапити на матч. Але сьогодні була приємна атмосфера.