Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував контрольний матч проти Динамо, у якому рівненська команда поступилася з рахунком 2:3. Як передає пресслужба клубу, наставник залишився задоволений якістю спарингу.

Емоційний, насичений на події матч. Я би сказав, навіть дуже наближений до гри чемпіонату за своїм характером. Тому, ми задоволені спарингом. Звичайно, неприємно програвати. Але це була цікава гра із великою кількістю забитих голів.

Емоції, які вирували на полі - це наслідок ставлення гравців до самої гри, до перебігу подій. Вони - основні актори на футбольному полі і перемогти хотіли гравці обох команд.

Сергій Стень на позиції форварда? Збори - час для ротації. В тому числі і нових ігрових позицій. Сергій, на нашу думку, досить гармонійно виглядає на цій позиції, створює конкуренцію. Тому ми даємо можливість йому зараз себе проявляти в якості форварда. І, я думаю, що зараз це хороше рішення. Подивимося, що буде далі. На мою думку, на думку тренерського штабу, він гарно виконує свої функції. Бачимо, що він також певне задоволення отримує від гри на цій позиції. Тому награємо його на позиції дев'ятки.