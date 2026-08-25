Сергій Разумовський

Півзахисник Челсі Коул Палмер зазнав ушкодження в матчі першого туру англійської Прем’єр-ліги проти Фулгема. Поєдинок завершився перемогою синіх із рахунком 3:2, однак лондонці можуть втратити одного зі своїх ключових футболістів.

Палмер розпочав зустріч у стартовому складі та відіграв більшу частину матчу. На 82-й хвилині англієць не зміг продовжити гру, тому головний тренер Челсі Хабі Алонсо був змушений провести заміну. Замість Палмера на поле вийшов бразильський вінгер Естевао.

Поки що клуб не повідомив, наскільки серйозною є травма півзахисника. Також невідомо, чи зможе футболіст взяти участь у найближчих матчах команди та скільки часу йому знадобиться для повного відновлення.

Палмер відіграв важливу роль у перемозі Челсі над Фулгемом. Уже на старті зустрічі він віддав результативну передачу на Жоао Педро, який відкрив рахунок у матчі.

Після перерви англійський півзахисник відзначився сам. На 49-й хвилині Палмер забив другий м’яч Челсі та допоміг своїй команді збільшити перевагу над суперником.

Згодом Фулгем скоротив відставання, а в другому таймі господарі поля активно намагалися зрівняти рахунок. Однак Челсі втримав перемогу, попри втрату Палмера наприкінці поєдинку.

Поява Естевао замість травмованого півзахисника стала одним із вимушених рішень тренерського штабу. Тепер медичний персонал клубу має визначити характер ушкодження Палмера та оцінити його готовність до наступних зустрічей.

Нагадаємо, український вінгер Челсі Михайло Мудрик не взяв участі в матчі проти Фулгема та не потрапив до заявки команди. Водночас лондонський клуб відмовився від варіанта з орендою футболіста до одного з інших клубів англійської Прем’єр-ліги.