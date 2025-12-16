Сергій Разумовський

Челсі вирушає в гості до Кардіфф Сіті, аби спробувати оформити вихід до півфіналу нинішнього розіграшу Кубка англійської ліги. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться вже сьогодні, у вівторок, 16 грудня, початок матчу запланований на 22:00 за київським часом. На території України трансляцію зустрічі покаже телеканал Setanta Sports, тож уболівальники зможуть стежити за подіями наживо.

Станом на зараз Челсі розташувався в зоні Ліги чемпіонів в англійській Прем’єр-лізі, маючи у своєму активі 28 очок. Від лідера першості Арсеналу команда відстає на вісім балів, а найближчі переслідувачі — Кристал Пелас і Манчестер Юнайтед — набрали по 26 очок. У попередньому раунді Кубка ліги лондонці пройшли Вулвергемптон, здобувши видовищну перемогу 4:3. У Кардіффі команді не допоможуть травмовані захисник Леві Колвілл, опорний півзахисник Ромео Лавіа та форвард Ліам Ділеп, а також дискваліфікований українець Михайло Мудрик.

Кардіфф тим часом успішно виступає в Лізі 1, третьому за силою дивізіоні Англії. Команда очолює турнірну таблицю, набравши 41 очко та маючи відрив у чотири бали від найближчого переслідувача — Бредфорда. На попередньому етапі Кубка ліги Кардіфф здолав Рексем з рахунком 2:1. Водночас у лідера Ліги 1 в лазареті є й свій Колвілл — півзахисник Рубін.