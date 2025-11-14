Сергій Разумовський

Молодіжна збірна України U-21 вже сьогодні, 14 листопада, зіграє черговий матч у рамках відбіркового циклу чемпіонату Європи-2027. Суперником синьо-жовтих стане команда Туреччини, а сама зустріч пройде у Стамбулі на стадіоні «Реджеп Таїп Ердоган». Початок поєдинку заплановано о 19:00 за київським часом, і побачити гру наживо всі охочі зможуть безкоштовно завдяки прямій трансляції на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Після протистояння з турецькими однолітками на українську молодіжку чекає ще один матч. Цього разу товариський. 17 листопада підопічні виступлять у місті Ельбасан, де зустрінуться з Албанією в рамках підготовки до наступних офіційних поєдинків.

Варто нагадати, що до фінальної частини Євро-2027 (U-21) потраплять шістнадцять найкращих команд. Автоматично у фінальній частині турніру зіграють збірна-господар Албанія та Сербія, а ще 14 учасників визначаться за спортивним принципом: дев’ять переможців відбіркових груп, одна найкраща команда серед других місць та чотири переможці плей-оф, у якому візьмуть участь вісім команд, що посядуть другі сходинки у своїх групах.

На цей момент турнірна ситуація в групі H залишається напруженою: Україна у трьох стартових турах набрала лише 4 очки, поступаючись своїм сьогоднішнім суперникам із Туреччини, які мають п'ять балів. Лідерство ж поки що утримує збірна Хорватії, яка виграла два матчі з трьох і має у своєму активі сім пунктів. Тож матч із Туреччиною має принципове значення для молодіжної збірної України у боротьбі за вихід у наступний раунд кваліфікації.

Нагадаємо, у минулому турі українська молодіжка мінімально поступилася одноліткам з Хорватії (0:1).