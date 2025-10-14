Молодіжна збірна України U21 зазнала поразки у виїзному матчі відбору до Євро-2027, поступившись у хорватській Великій Гориці місцевій команді.

Підопічні Уная Мельгоси підійшли до поєдинку з однією перемогою та однією поразкою, розраховуючи повернути собі позитивний баланс, проте реалізувати це завдання не вдалося.

Вирішальний м'яч був забитий на 54-й хвилині - Ловро Звонарек влучив у ворота, і голкіпер Назар Домчак не зміг виручити українців.

Українці намагалися зрівняти рахунок, проте не змогли реалізувати свої моменти. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу хорватів.

Євро до 21 року. Кваліфікація. 3-й тур

Хорватія U-21 – Україна U-21 – 1:0

Гол: Звонарек, 54