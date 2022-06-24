Шаран: «Фаворитом в наступному сезоні буде «Динамо»

Мисливці на гігантських лобстерів
30 червня 16:05
Головний тренер «Міна» Володимир Шаран висловився про підготовку своєї команди до наступного сезону УПЛ.
«Сподіваємося, що УПЛ дозволить проводити матчі на двох стадіонах в Ужгороді: футбольному полі« Мінай »і стадіоні« Авангард ». У мене відбулася розмова з президентами клубу. Він сказав, що головне завдання наступного сезону – залишитися в Прем'єр - лізі. Важко сказати, яким буде рівень чемпіонату.
Ми з керівництвом клубу думали, що дислокація клубу може залучити футболістів в команду, оскільки Ужгород є одним з найбезпечніших міст України. На жаль, коли я зв'язувався з гравцями, яких я хотів би бачити в команді, вони відмовлялися. Футболісти роблять вибір на користь клубів з кращими фінансовими умовами.
Фаворитом наступного сезону буде «Динамо». «Дніпро - 1» має проблеми зі складом. Найстабільнішими командами зараз є «Олександрія» і «Колос». Вважаю, що вони повинні боротися за нагороди в наступному сезоні ».
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