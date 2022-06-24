Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:00
Світовий бокс. Тижневик
11:25
Стронгмен. Етап кубку України. Нікополь

Шаран: «Фаворитом в наступному сезоні буде «Динамо»

Головний тренер «Миная» висловився про те, як буде проходити наступний сезон
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:05
Шаран: «Фаворитом в наступному сезоні буде «Динамо»

Головний тренер «Міна» Володимир Шаран висловився про підготовку своєї команди до наступного сезону УПЛ.

«Сподіваємося, що УПЛ дозволить проводити матчі на двох стадіонах в Ужгороді: футбольному полі« Мінай »і стадіоні« Авангард ». У мене відбулася розмова з президентами клубу. Він сказав, що головне завдання наступного сезону – залишитися в Прем'єр - лізі. Важко сказати, яким буде рівень чемпіонату.

Ми з керівництвом клубу думали, що дислокація клубу може залучити футболістів в команду, оскільки Ужгород є одним з найбезпечніших міст України. На жаль, коли я зв'язувався з гравцями, яких я хотів би бачити в команді, вони відмовлялися. Футболісти роблять вибір на користь клубів з кращими фінансовими умовами.

Фаворитом наступного сезону буде «Динамо». «Дніпро - 1» має проблеми зі складом. Найстабільнішими командами зараз є «Олександрія» і «Колос». Вважаю, що вони повинні боротися за нагороди в наступному сезоні ».

Нагадаємо, наступний сезон УПЛ планують почати в серпні.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Володимир Шаран Мінай

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

У «Минаї» залишиться лише один легіонер з трьох
У «Минаї» залишиться лише один легіонер з трьох
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 червня 18:39
Селезньов: «Рекорд мені він до сраки – в Україні йде війна, не час думати про це»
Селезньов: «Рекорд мені він до сраки – в Україні йде війна, не час думати про це»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 червня 12:01

Новини: Футбол

Румунський тренер: «Більше не хочу вимовляти ім'я Луческу, він любить гроші, нехай живе з ними 100 років»
Румунський тренер: «Більше не хочу вимовляти ім'я Луческу, він любить гроші, нехай живе з ними 100 років»
Футбол в Європі
11:31
«Шахтар» може отримати Йовічевича безкоштовно згідно з правилом FIFA
«Шахтар» може отримати Йовічевича безкоштовно згідно з правилом FIFA
Українська Прем'єр-ліга
11:07
Шаран: «Фаворитом в наступному сезоні буде «Динамо»
Шаран: «Фаворитом в наступному сезоні буде «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
10:05
У Марлоса не виходить в новій команді, він поїде до ОАЕ
У Марлоса не виходить в новій команді, він поїде до ОАЕ
У світі
09:01
Роналду спробує свої сили в чемпіонаті Німеччини
Роналду спробує свої сили в чемпіонаті Німеччини
Бундесліга
08:54
«Баварія» знову відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовскі
«Баварія» знову відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовскі
Футбол в Європі
08:44
Йовічевіч на 99% очолить «Шахтар» – джерело
Йовічевіч на 99% очолить «Шахтар» – джерело
Українські легіонери
08:36
Це бізнес. Погба вдруге перейде безкоштовно з МЮ в «Ювентус»
Це бізнес. Погба вдруге перейде безкоштовно з МЮ в «Ювентус»
Серія А
23 червня 22:48
Чигринський провів перемовини з кіпрським грандом
Чигринський провів перемовини з кіпрським грандом
Українські легіонери
23 червня 22:28
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Бокс Професійний бокс
17 червня 23:14
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Всі новини