Павло Василенко

Колишній форвард Динамо Максим Шацьких в інтерв’ю сайту Sport-express.ua поділився очікуваннями від матчу київської команди з вірменським Ноа у шостому турі основного етапу Ліги конференцій.

«Динамо просто зобов’язано перемагати в цьому матчі. І, байдуже, що результат в ньому вже нічого не вирішує для київської команди, яка втратила шанси на плей-оф, бо є ж таке поняття, як честь клубу! Та й у гравців має бути гідність. Налаштування повинно бути бойовим, тільки на перемогу. Навіть і не знаю, який ще суперник потрібен динамівцям, щоб здобути три очки… Так, це футбол і всяке буває, але, якщо не Ноа, то кого ще перемагати?»

Сьогодні Динамо в останньому матчі року зіграє з вірменським Ноа в рамках шостого туру Ліги конференцій 2025/26. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

Київська команда займає 28-е місце в турнірній таблиці з трьома очками і втратила шанси на плей-оф.