Колишній футболіст львівських Карпат Михайло Кополовець в інтервю сайту «Український футбол» висловився про роботу Ігоря Костюка на посаді головного тренера київського Динамо.

«Я вам скажу, як професійний гравець, імпульс може дати лише зміна тренера. Чи сильно змінилася команда, коли її очолив Костюк? Я вважаю, що нічого не змінилося. Динамо як падало вниз, програвало, так воно і продовжується. На мою думку, в цій команді немає емоцій і гравці повністю вичерпали себе.

Цим футболістам потрібне повне перезавантаження. Провести збір, оновити команду та додати нових якісних гравців.

Я Костюка не дуже добре знаю, як тренера, але будемо сподіватися, що зможе. Як ми бачимо, він має довіру від керівництва, тому я бажаю йому, щоб все вийшло».