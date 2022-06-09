Відео дня. Перед матчем з Вельсом фанати витирали ноги об футболку тимощука
Шацьких – про Тимощука: «Виступав за збірну – стрічки, пов’язки, малював прапори, а зараз патріотизм кудись подівся»
Колишній форвард «Динамо» не розуміє таку різку зміну позиції
Фото: bigmir.net
Екс-форвард «Динамо» Максим Шацьких поділився своїм відношенням до вчинку анатолія тимощука.
Це його вибір, це його рішення, він вирішив. Значить усередині в нього порожньо-порожньо. Просто мені прикро, що поки він виступав за збірну всі ці прапори, пов'язки, стрічки на голові і на руках, малював прапори. А тут виявляється, що все це було пусто-пусто.
Двоособистих людей я не розумію. Я думаю, він і не збирався повертатися до України, додому, жити там чи ще щось. Тому він усе зважив, думає: «Ну гаразд, поговорять-попишуть про мене там місяць і забудуть».
Але просто ось цей патріотизм, який був до цього, і зараз він кудись подівся, складно мені це зрозуміти. Ти вже або залишайся до кінця таким чи не потрібно було всього цього робити, коли все було добре.
Нагадаэмо, що через зраду об футболку тимощука тепер витирають ноги.