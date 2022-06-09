Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Рунгстед - Донбас

Шацьких – про Тимощука: «Виступав за збірну – стрічки, пов’язки, малював прапори, а зараз патріотизм кудись подівся»

Колишній форвард «Динамо» не розуміє таку різку зміну позиції
Футбол В Україні
22:59
Шацьких – про Тимощука: «Виступав за збірну – стрічки, пов’язки, малював прапори, а зараз патріотизм кудись подівся»
Фото: bigmir.net

Екс-форвард «Динамо» Максим Шацьких поділився своїм відношенням до вчинку анатолія тимощука.

Це його вибір, це його рішення, він вирішив. Значить усередині в нього порожньо-порожньо. Просто мені прикро, що поки він виступав за збірну всі ці прапори, пов'язки, стрічки на голові і на руках, малював прапори. А тут виявляється, що все це було пусто-пусто.

Двоособистих людей я не розумію. Я думаю, він і не збирався повертатися до України, додому, жити там чи ще щось. Тому він усе зважив, думає: «Ну гаразд, поговорять-попишуть про мене там місяць і забудуть».

Але просто ось цей патріотизм, який був до цього, і зараз він кудись подівся, складно мені це зрозуміти. Ти вже або залишайся до кінця таким чи не потрібно було всього цього робити, коли все було добре.

Нагадаэмо, що через зраду об футболку тимощука тепер витирають ноги.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Анатолий Тимощук Максим Шацьких

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Шацьких - про росіян: «Зомбованих людей важко переконати»
Шацьких - про росіян: «Зомбованих людей важко переконати»
Футбол Футбол в Європі
08 червня 17:59
Відео дня. Перед матчем з Вельсом фанати витирали ноги об футболку тимощука
Відео дня. Перед матчем з Вельсом фанати витирали ноги об футболку тимощука
Футбол
06 червня 14:55
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Ребров: «Я розумію позицію тімощука»
Ребров: «Я розумію позицію тімощука»
Футбол В Україні
21 травня 08:14
«Точка неповернення вже пройдена». Сергій Стаховський поставив хрест на зраднику України Тимощуку
Ексклюзив
«Точка неповернення вже пройдена». Сергій Стаховський поставив хрест на зраднику України Тимощуку
Теніс
19 травня 19:49
2

Новини: Футбол

Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим
Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим
Ліга чемпіонов UEFA
09 червня 23:07
Шацьких – про Тимощука: «Виступав за збірну – стрічки, пов’язки, малював прапори, а зараз патріотизм кудись подівся»
Шацьких – про Тимощука: «Виступав за збірну – стрічки, пов’язки, малював прапори, а зараз патріотизм кудись подівся»
В Україні
09 червня 22:59
На Луганщині ЗСУ знищили стадіон разом з бойовиками ПВК «Вагнер»
На Луганщині ЗСУ знищили стадіон разом з бойовиками ПВК «Вагнер»
В Україні
09 червня 22:47
Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
Англійська Прем'єр-ліга
09 червня 22:17
Збірна України U-21 зіграє в плей-офф відбору на Євро-2023
Збірна України U-21 зіграє в плей-офф відбору на Євро-2023
Збірна України
09 червня 22:16
У відборі на Євро-2023 Україна U-21 відігралася після 1:3 з Францією U-21
У відборі на Євро-2023 Україна U-21 відігралася після 1:3 з Францією U-21
Збірна України
09 червня 21:49
«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною
«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною
Українські легіонери
09 червня 21:31
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Українські легіонери
09 червня 21:16
Офіційно. Віктор Скрипник буде головним тренером полтавської «Ворскли»
Офіційно. Віктор Скрипник буде головним тренером полтавської «Ворскли»
Українська Прем'єр-ліга
09 червня 21:09
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Джерело назвало нову дату реваншу Усик – Джошуа
Джерело назвало нову дату реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
08 червня 08:57
1
Всі новини