Шацьких – про Тимощука: «Виступав за збірну – стрічки, пов’язки, малював прапори, а зараз патріотизм кудись подівся»

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Екс-форвард «Динамо» Максим Шацьких поділився своїм відношенням до вчинку анатолія тимощука.



Двоособистих людей я не розумію. Я думаю, він і не збирався повертатися до України, додому, жити там чи ще щось. Тому він усе зважив, думає: «Ну гаразд, поговорять-попишуть про мене там місяць і забудуть».

Але просто ось цей патріотизм, який був до цього, і зараз він кудись подівся, складно мені це зрозуміти. Ти вже або залишайся до кінця таким чи не потрібно було всього цього робити, коли все було добре.