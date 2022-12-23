Моуріньо – головний кандидат на посаду тренера збірної Португалії, він зможе поєднувати роботу з «Ромою»
Ще одна топ-збірна хоче запросити Моуріньйо
Бразилія шукає нового наставника
Головний тренер Роми Жозе Моуріньйо може очолити збірну Бразилії, повідомляє La Repubblica.
За інформацією джерела, до варіанту з португальським тренером в місцевій федерації прийшли після того, як Карло Анчелотті і Хосеп Гвардіола відмовилися зайняти пост головного тренера національної збірної.
Збірна Бразилії звільнила Тіте після вильоту команди з ЧС-2022.
Раніше повідомлялося, що Моуріньйо також хоче запросити збірна Португалії після звільнення Фернанду Сантуша.
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