Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Ще одна топ-збірна хоче запросити Моуріньйо

Бразилія шукає нового наставника
Футбол Збірні
23 грудня 12:13
Ще одна топ-збірна хоче запросити Моуріньйо

Головний тренер Роми Жозе Моуріньйо може очолити збірну Бразилії, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, до варіанту з португальським тренером в місцевій федерації прийшли після того, як Карло Анчелотті і Хосеп Гвардіола відмовилися зайняти пост головного тренера національної збірної.

Збірна Бразилії звільнила Тіте після вильоту команди з ЧС-2022.

Раніше повідомлялося, що Моуріньйо також хоче запросити збірна Португалії після звільнення Фернанду Сантуша.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Жозе Моуріньо

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Моуріньо відмовить збірній Португалії
Моуріньо відмовить збірній Португалії
Футбол Серія А
08:11
Моуріньо – головний кандидат на посаду тренера збірної Португалії, він зможе поєднувати роботу з «Ромою»
Моуріньо – головний кандидат на посаду тренера збірної Португалії, він зможе поєднувати роботу з «Ромою»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
22 грудня 15:59
Моуріньо готовий очолити збірну Португалії лише по закінченню сезону
Моуріньо готовий очолити збірну Португалії лише по закінченню сезону
Футбол Футбол в Європі
18 грудня 13:50
«Рома» відмовляється відпускати Моуріньо в збірну Португалії
«Рома» відмовляється відпускати Моуріньо в збірну Португалії
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17 грудня 09:50
Екс-тренер «Шахтаря» – один із кандидатів на пост головного тренера збірної Португалії
Екс-тренер «Шахтаря» – один із кандидатів на пост головного тренера збірної Португалії
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14 грудня 13:00
Моуріньйо знову буде тренувати Роналду. Наставнику «Роми» запропонували очолити збірну Португалії
Моуріньйо знову буде тренувати Роналду. Наставнику «Роми» запропонували очолити збірну Португалії
Футбол Чемпіонат світу з футболу
13 грудня 11:30

Новини: Футбол

Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Українські легіонери
16:57
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
16:00
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
Українська Прем'єр-ліга
14:45
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Ліга 1
14:28
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Англійська Прем'єр-ліга
14:07
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Українська Прем'єр-ліга
13:50
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Українська Прем'єр-ліга
13:12
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Українська Прем'єр-ліга
12:50
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини