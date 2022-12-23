Ще одна топ-збірна хоче запросити Моуріньйо

Бразилія шукає нового наставника

Головний тренер Роми Жозе Моуріньйо може очолити збірну Бразилії, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, до варіанту з португальським тренером в місцевій федерації прийшли після того, як Карло Анчелотті і Хосеп Гвардіола відмовилися зайняти пост головного тренера національної збірної.

Збірна Бразилії звільнила Тіте після вильоту команди з ЧС-2022.

Раніше повідомлялося, що Моуріньйо також хоче запросити збірна Португалії після звільнення Фернанду Сантуша.