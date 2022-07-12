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Ще один клуб з Нідерландів цікавиться Матвієнком

Захисник «Шахтаря» може відправитися в «Феєноорд»
Футбол
13:59
Ще один клуб з Нідерландів цікавиться Матвієнком

Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко може перейти в «Феєноорд», повідомляє AD.nl.

За інформацією джерела, головний тренер « Феєноорда » Арне Слот шукає універсальних гравців в захист. 26-річний Матвієнко може зіграти і в центрі захисту, і на фланзі.

Матвієнко оцінюється порталом Transfermarkt в 11 мільйонів євро. У минулому недограному сезоні УПЛ він провів 14 матчів, забив 1 м'яч і зробив 1 гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко також цікавиться амстердамський « Аякс ».

Петро Приходько
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Микола Матвієнко Шахтар Донецьк

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