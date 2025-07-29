З Ворскли зняли трансферний бан, клуб може дозаявити новачків
Полтавці планують владнати питання до кінця липня
близько 2 годин тому
З полтавської Ворскли до 30 липня мають зняти трансферний бан, що дозволить клубу дозаявити всіх новачків, які добре проявили себе під час літньої підготовки, повідомляє sport.ua.
З минулорічного складу в команді залишилися Сергій Мякушко та Артем Челядін. Також з молодіжного складу до основного перейде Артем Сердюк.
Новий головний тренер полтавчан Олександр Бабич розраховує на новачків Тараса Дмитрука та Дмитра Пріхну (обидва з Миная), Владислава Семотюка (Пробій), Микиту Татаркова (ФК ЮКСА), Богдана Мишенка (ЛКС Ломжа, Польща), Владислава Войцеховського (Лівий Берег), Матвія Буренка (Карпати). Також, полтавці активно шукають нового голкіпера.
Чемпіонат України у Першій лізі розпочнеться для Ворскли 2 серпня. У стартовому турі команда з Полтави прийматиме Фенікс-Маріуполь. Початок гри о 14:45.
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