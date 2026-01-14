Туран визначився з гравцями, які поїдуть на збори Шахтаря
«Гірники» розпочав підготовку до другої частини сезону
Фото - ФК Шахтар
Шахтар повернувся з відпустки та розпочав підготовку до другої половини сезону. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
Протягом місяця команда Арди Турана готуватиметься до продовження сезону – боротьби за титул в чемпіонаті України та матчів плейоф Ліги конференцій.
Відомим є попередній список гравців Шахтрая, які вирушили до Туреччини:
- воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай, Денис Твардовський, Владислав Чимпоєш;
- захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина;
- півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Проспер Оба;
- нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш.
У планах «гірників» провести на зборах серію контрольних ігор. Дати поєдинків та суперників буде оголошено пізніше.
