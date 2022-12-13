Ще один представник легендарної «Барселони» Гвардіоли хоче завершити кар'єру в збірній Іспанії

Бускетс поки не прийняв остаточне рішення

Півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс думає про те, щоб завершити кар'єру в національній команді, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Бускетс хоче зосередитися на клубній кар'єрі, 34-річний хавбек виступає за Барселону.

Бускетс важко пережив виліт з ЧС-2022 від Марокко, а також те, що не забив один з пенальті в післяматчевій серії. Бускетс вважає, що йому немає місця в новому проекті з новим тренером Луїсом де ла Фуенте.

Бускетс провів за збірну Іспанії 143 матчу і забив 2 м'ячі, став з командою чемпіоном світу та Європи.

Раніше новий тренер збірної Іспанії повідомив, що може повернути в команду Серхіо Рамоса.