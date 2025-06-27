Що пов'язує Зорю, Барселону та ПСЖ? Відповідь Скрипника
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близько 1 години тому
Віктор Скрипник / Фото - Металіст 1925
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник висловився про можливе підсилення цього міжсезоння. Його слова наводить пресслужба клубу.
В цілому, команда в нас непогана. Але завжди будь-який клуб покращується. І Барселона хоче покращуватись, і ПСЖ та інші. «Зоря» така ж сама. Намагаємось підсилювати позиції для конкуренції. Підписали центрального захисника Яніча, котрий створить конкуренцію і Джордану, і Башичу, і Ескіньї. Брати або когось немає сенсу. Треба, якщо і брати, то виключно на підсилення.
У сезоні 2024/25 Зоря набрала 40 очок і посіла сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.
Раніше Скрипник оцінив потенціал сьогоднішньої Зорі.