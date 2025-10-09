Сергій Стаднюк

Центральний захисник Динамо Крістіан Біловар увійшов до числа найкращих гравців за кількістю повернень м’яча після першого туру Ліги конференцій. За даними УЄФА, 24-річний українець здійснив 12 таких дій, що є одним із найвищих показників у стартовому турі. Стільки ж має лівий оборонець польської Ягеллонії Норберт Войтушек, тоді як лідером став центрбек Фіорентини Марін Понґрачич.

Попри поразку Динамо у стартовому матчі групового етапу від Кристал Пелас із рахунком 0:2, гра Біловара несподівано отримала схвальну оцінку, принаймні за одним з аспектів гри. Захисник провів на полі всі 90 хвилин у складному матчі проти англійців.

Поточний сезон також є одним із найбільш насичених у кар’єрі Біловара. У його активі вже 1 030 хвилин у 14 поєдинках за Динамо у всіх турнірах. Хоча результативними діями він поки не відзначився, він залишаєть важливою фігурою для команди Олександра Шовковського з огляду на травму Дениса Попова.

Нагадаємо, що за першу команду Динамо Крістіан Біловар дебютував 30 липня 2023 року у домашньому матчі проти Минаю (4:1). До цього футболіст здобував досвід у Десні, Чорноморці та кіпрському АЕЛ, виступаючи на правах оренди. З моменту дебюту він уже провів 50 матчів у складі «біло-синіх», і, знову ж таки, поки не має голів чи асистів.