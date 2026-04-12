Сергій Разумовський

У чергових матчах українських нижчих футбольних дивізіонів відбулися цікаві поєдинки як у Першій, так і в Другій лізі. Деякі результати виявилися прогнозованими, а деякі — доволі несподіваними.

У 23-му турі Першої ліги Вікторія здобула мінімальну перемогу над Ворсклою, яка продовжує переживати складний відрізок сезону. Єдиний м’яч у зустрічі було забито наприкінці першого тайму — на 43-й хвилині Хамелюк реалізував пенальті та приніс своїй команді три очки.

Інгулець у домашньому матчі на новому стадіоні не зміг обіграти Металург Сергія Ковальця. Команди так і не зуміли відкрити рахунок, і зустріч завершилася нульовою нічиєю. Для господарів це втрата важливих очок, зважаючи на турнірні амбіції.

Буковина продовжила набирати очки, здобувши чергову перемогу в драматичному матчі проти Фенікса-Маріуполя. Господарі вийшли вперед у компенсований до першого тайму час завдяки голу Груші. У другій половині Грицак відновив рівновагу на 77-й хвилині, однак у самій кінцівці Вітенчук, забивши на 90+6-й хвилині, приніс Буковині перемогу з рахунком 2:1.

Не обійшлося і без несподіванок: Пробій зумів мінімально переграти ЮКСА. Переможний гол на 67-й хвилині забив Гаврилюк, що дозволило його команді записати до активу важливі три очки.

Ще один цікавий матч відбувся між Агробізнесом і Чорноморцем. Одеський клуб здобув уже четверту перемогу після повернення Романа Григорчука. Чорноморець вийшов уперед уже на 7-й хвилині завдяки Єрмакову. У компенсований час другого тайму команди влаштували справжню розв’язку: на 90+3-й Хома забив другий м’яч гостей, а вже на 90+4-й Кузьмін скоротив відставання, але врятувати матч Агробізнес не зумів — 1:2.

Перша ліга, 23-й тур

Вікторія – Ворскла 1:0

Гол: Хамелюк, 43 (пен.)

Інгулець – Металург 0:0

Буковина – Фенікс-Маріуполь 2:1

Голи: Груша, 45+1, Вітенчук, 90+6 – Грицак, 77

Пробій – ЮКСА 1:0

Гол: Гаврилюк, 67

Агробізнес – Чорноморець 1:2

Голи: Кузьмін, 90+4 – Єрмаков, 7, Хома, 90+3

У Другій лізі, в групі А, Полісся-2 впевнено обіграло Самбір-Ниву-2 з рахунком 2:0. Голами відзначилися Раско на 33-й хвилині та Валіффер на 57-й. Житомирська команда контролювала перебіг гри та здобула переконливу перемогу.

В іншому матчі групи А вінницька Нива на виїзді перемогла Куликів із рахунком 2:1. Обидва свої голи гості забили з пенальті: спочатку на 9-й хвилині відзначився Петрук, а під завісу першого тайму другий м’яч провів Погорілий, який є вихованцем Шахтаря. У другому таймі Волков скоротив відставання, але Куликів уникнути поразки не зумів.

Друга ліга, група А, 26-й тур

Полісся-2 – Самбір-Нива-2 2:0

Голи: Раско, 33, Валіффер, 57

Куликів – Нива Вінниця 1:2

Голи: Волков, 62 – Петрук, 9 (пен.), Погорілий, 45 (пен.)

У групі Б Другої ліги Олександрія-2 влаштувала результативний матч проти Колоса-2 та перемогла з рахунком 5:2. Головним героєм зустрічі став ексдинамівець Кремчанін, який оформив хет-трик, забивши на 9-й, 29-й та 63-й хвилинах. Ще по одному м’ячу за гостей додали Жонатан і Малько. У складі Колоса-2 відзначилися Приходько та Тарануха, однак цього було недостатньо, аби нав’язати боротьбу супернику.

Локомотив, своєю чергою, повернувся на переможну стежку, мінімально здолавши Тростянець. Єдиний м’яч у поєдинку на 52-й хвилині забив Головатенко, що і забезпечило команді перемогу.

Друга ліга, група Б, 26-й тур

Колос-2 – Олександрія-2 2:5

Голи: Приходько, 25, Тарануха, 45+3 – Кремчанін, 9, 29, 63, Жонатан, 43, Малько, 90

Локомотив – Тростянець 1:0

Голи: Головатенко, 52