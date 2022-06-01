Що це було? Гравець «Ньюкаслу» поділився дописом, де його порівняли з секс-іграшкою

Аллан Сен-Максімен, здається, пожартував

Нападник «Ньюкаслу» Аллан Сен-Максімен здивував багатьох фанатів тим, наскільки він активно відслідковує згадки про нього в Twitter.

Користувач @samutdman займався доволі дивною справою – створив тред, де підбирав вібратори, які схожі на Сен-Максімена. Також у нього є подібні підбірки з Гарі Невіллом, Вірджилом ван Дейком. Але якщо останні двоє не відреагували, то гравець «Ньюкаслу» не забарився:

«Гарантовані розваги на полі та поза ним».

Загалом, не побоявся привернути до себе зайву увагу.

Нагадаємо, в АПЛ перейшов віцечемпіон світу.