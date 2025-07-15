Центрбек Шахтаря Валерій Бондар проаналізував причини нестабільної гри в попередньому сезоні. Його слова наводить Sport.ua.

Аналіз проходить через певний час, але досі цю причину знайти складно. Чогось одного немає. Ми спілкувалися в команді на цю тему, але єдиної думки не дійшли. Тут, звісно, можна відзначити Динамо, яке провело хороший сезон. Кияни не втрачали очок, а ми, своєю чергою, спотикалися там, де цього робити було не можна. Та й Олександрія видала свій найкращий сезон в історії. І коли ще раз таке трапиться, сказати складно. Це щось на зразок Лестера, Жирони (посміхається).

Але нічого, життя триває. Ми зробили висновки і тепер спробуємо не наступати на ті самі граблі. Вірю, що нинішній сезон буде для Шахтаря абсолютно іншим, - розповів Бондар.

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