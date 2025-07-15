Основний гравець Шахтаря сказав, у чому різниця між Тураном і Пушичем
Футболіст дав чітку відповідь
близько 1 години тому
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар в інтерв'ю сайту Sport.ua розповів, у чому різниця між нинішнім наставником «гірників» Ардою Тураном і попереднім тренером команди Маріно Пушичем.
«Усі тренери, з якими я працював і працюю в Шахтарі, мають хороші людські якості, – сказав захисник. – Той же Арда Туран уважно вислуховує наші запитання чи якісь побажання.
А що стосується безпосередньо вашого запитання, то є відмінність у тому, як потрібно атакувати і як оборонятися. Це має бути компактний блок, який завжди рухається. Це більше не про один в один, а про зони, як їх правильно перекривати і як переміщатися. Є в арсеналі тренера й цікаві моменти, коли потрібно проявляти агресію при втраті м'яча. Як я вже сказав, за нинішнього тренера додалося багато фізичної роботи, бігу, як із м'ячем, так і без м'яча».
У дебютному офіційному матчі під керівництвом Турана Шахтар розгромив фінський Ільвес (6:0) у першому поєдинку стартового раунду кваліфікації Ліги Європи.
Гра-відповідь пройде на домашньому полі фінського клубу 17 липня о 19:00 за київським часом, а в разі виходу «гірників» в наступний етап, суперником донецького колективу стане турецький Бешикташ.
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