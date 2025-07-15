Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар в інтерв'ю сайту Sport.ua розповів, у чому різниця між нинішнім наставником «гірників» Ардою Тураном і попереднім тренером команди Маріно Пушичем.

«Усі тренери, з якими я працював і працюю в Шахтарі, мають хороші людські якості, – сказав захисник. – Той же Арда Туран уважно вислуховує наші запитання чи якісь побажання.

А що стосується безпосередньо вашого запитання, то є відмінність у тому, як потрібно атакувати і як оборонятися. Це має бути компактний блок, який завжди рухається. Це більше не про один в один, а про зони, як їх правильно перекривати і як переміщатися. Є в арсеналі тренера й цікаві моменти, коли потрібно проявляти агресію при втраті м'яча. Як я вже сказав, за нинішнього тренера додалося багато фізичної роботи, бігу, як із м'ячем, так і без м'яча».