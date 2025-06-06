Шепелєв сказав все, що думає про Луческу

Гравець Олександрії висловився про румунського фахівця

близько 3 годин тому

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Мірча Луческу. Фото: ФК Динамо
Павло Василенко

Павло Василенко

Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв в інтерв'ю сайту «Український футбол» пригадав свій період виступів під керівництвом легендарного румунського тренера Мірчі Луческу в київській команді.

«Тренування у Луческу дуже важкі. Багато бігали, багато ривкової роботи. Грали один в один, два у два, три в три – усе на швидкість, силу, інтенсивність. Після матчів у тих, хто грав – полегшені тренування, а у тих хто грав мало – дуже серйозні тренування.

І ще багато теорії – могли одну команду розбирати по два дні. Це було незвично для нас, але нормально для його підходу. Ми втягнулись і зрозуміли: є результат, така методика допомагає. Тому робили все, що він казав».

Луческу очолював Динамо з 2020 року по 2023 рік виграв з командою по одному разу чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

Шепелєв під керівництвом румунського тренера відіграв 81 матч, у яких забив один м’яч та оформив чотири асисти.

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