Колишній нападник Манчестер Юнайтед Тедді Шерінгем висловився щодо чуток про можливий трансфер Маркуса Рашфорда до Барселони. Каталонці, за інформацією ЗМІ, планують орендувати футболіста за 10 мільйонів євро з правом викупу за 30 мільйонів.

— Якщо оцінювати Рашфорда як професійного футболіста: коли ти молодий, ти прагнеш грати за топ-клуби на кшталт Манчестер Юнайтед, і, опинившись там, ти маєш це цінувати. Ти не повинен усе кидати і говорити, що хочеш піти.

На мій погляд, якщо він покине МЮ заради Барселони, це буде крок уперед у кар’єрі, на який він не заслуговує. Я вважаю цю ситуацію досить сумною. Сподіваюся, Рашфорд не доб’ється трансферу, до якого прагне — він цього не заслуговує.

Я б сказав Рашфорду, що він усе ще молодий, і йому потрібно взятися за розум. Сконцентруватися на тому, щоб стати кращим як гравець. Не перекладати провину на інших, а своєю працею повернутися до основного складу, — заявив Шерінгем у коментарі ESPN.