Рашфорд - на фінальній стадії переходу в Барселону
Гравець МЮ прибув до Каталонії
близько 6 годин тому
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Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прибув до Барселони, повідомляє журналіст Віктор Наварро.
Очікується, що після проходження медогляду англієць підпише контракт з чемпіоном Іспанії.
Барса планує орендувати Рашфорда із зобов'язанням викупу. Вартість оренди становитиме 10 мільйонів євро.
Минулого сезону Рашфорд провів 41 матч, забив 11 м'ячів та віддав дев'ять результативних передач.