Сергій Разумовський

У Парижі відбулася робоча зустріч між представниками УАФ та керівниками ФІФА. Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу.

Від ФІФА на зустрічі були присутні генеральний секретар Матіас Графстрьом, керівник відділу глобального розвитку Арсен Венгер та керівник із питань національних асоціацій Ельхан Мамедов. Українську сторону представляли президент УАФ Андрій Шевченко, перший віцепрезидент Артем Стоянов, віцепрезидент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко.

У ході переговорів делегація УАФ ознайомила керівників ФІФА з актуальною ситуацією у країні та поділилася основними викликами, які постають перед українським футболом в умовах воєнного стану. Окрему увагу сторони приділили аналізу ходу реалізації діючих проектів за програмами ФІФА та можливостям подальшого розширення спільної діяльності, особливо в питаннях підготовки тренерів для дитячо-юнацького футболу.

Нагадаємо, напередодні у Парижі Шевченко взяв участь у церемонії вшанування жертв терактів 2015 року. Ввечері відбувся матч відбору на чемпіонат світу-2026 Франція – Україна (4:0), який почався з хвилини мовчання з цієї нагоди.