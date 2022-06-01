Шевченко: «Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України»

Колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко вірить, що наша національна команда вийде на чемпіонат світу. Його цитує ВВС:

Я знаю, що стадіон буде переповнений, а шотландські вболівальники, а також ті, хто буде дивитися гру по всьому світу – українці чи ні – будуть вболівати. Я вірю, що ми можемо перемогти, а потім виграти й в Уельсу, щоб вийти на чемпіонат світу.

Гравці знають, що їм потрібно робити. Немає потреби впливати на футболістів чи щось говорити їм. Вони досвідчені гравці й прекрасно все розуміють».