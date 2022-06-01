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Шевченко: «Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України»

Колишній тренер збірної – про відбір в Катар-2022
Футбол Збірна України
10:43
Шевченко: «Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України»

Колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко вірить, що наша національна команда вийде на чемпіонат світу. Його цитує ВВС:

«Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України. Мотивація неймовірна. Потрібно відкласти результат і зосередитися на грі. Нам потрібно грати для вболівальників, для всієї України, для тих, хто вдома, для тих, хто захищає країну, для тих, хто покинув країну.

Я знаю, що стадіон буде переповнений, а шотландські вболівальники, а також ті, хто буде дивитися гру по всьому світу – українці чи ні – будуть вболівати. Я вірю, що ми можемо перемогти, а потім виграти й в Уельсу, щоб вийти на чемпіонат світу.

Гравці знають, що їм потрібно робити. Немає потреби впливати на футболістів чи щось говорити їм. Вони досвідчені гравці й прекрасно все розуміють».

Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Початок о 21:45.

Перед грою капітана шотландців розкритикували за те, що він пив пиво.

Сергій Лук'яненко
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Андрій Шевченко

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