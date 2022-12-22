Левандовскі вплинув на звільнення тренера Польщі
Шевченко не буде тренером збірної Польщі
Від українця відмовилися
22 грудня 22:31
Колишній тренер «Дженоа» Андрій Шевченко не буде тренером збірної Польщі.
У польських ЗМІ назвали трьох кандидатів на вакантну посаду. Напередодні був звільнений Чеслав Міхневич.
Як повідомляє Meczyki, вибирають між трьома кандидатами. це Ерве Ренар, Роберто Мартінес і Владімір Петкович. Поки фаворита немає.
Андрія Шевченка в списку кандидатів немає. Ймовірно, українець буде шукати інші варіанти.
Про нового наставника оголосять вже в січні.
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