Шевченко не буде тренером збірної Польщі

Від українця відмовилися

Колишній тренер «Дженоа» Андрій Шевченко не буде тренером збірної Польщі.

У польських ЗМІ назвали трьох кандидатів на вакантну посаду. Напередодні був звільнений Чеслав Міхневич.

Як повідомляє Meczyki, вибирають між трьома кандидатами. це Ерве Ренар, Роберто Мартінес і Владімір Петкович. Поки фаворита немає.

Андрія Шевченка в списку кандидатів немає. Ймовірно, українець буде шукати інші варіанти.

Про нового наставника оголосять вже в січні.