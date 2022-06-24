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Шевченко не планує тренувати, поки не закінчиться війна в Україні

Про рішення фахівця повідомив його прес-аташе
Футбол Збірна України
17:06
Шевченко не планує тренувати, поки не закінчиться війна в Україні
Андрій Шевченко / Фото - Twitter

Микола Васильков, прес-аташе Андрія Шевченка, повідомив, що фахівець не має наміру продовжувати тренерську кар'єру поки в Україні йде війна.

Я з ним розмовляв і наскільки зрозумів, доки йде війна, він взагалі не планує відновлювати кар'єру тренера. Принаймні поки йдуть активні бойові дії.

Він каже, що всі зусилля кине на те, щоб використати своє ім'я та вплив, щоб допомогти Україні та залучити якнайбільше коштів.

Також він запустив спільно з «1+1» проект «Спортивний фронт», головною метою якого є бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію, та всебічна підтримка українського спорту.

Контракт із «Дженоа»? Я знаю про це лише з преси. Мені не зовсім коректно питати про це Шеву. Мені здається, що діє, але точно не скажу.

Васильків також відповів на питання, хто приймав рішення у збірній, Шевченко або асистенти.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Андрій Шевченко

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