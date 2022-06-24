Шевченко не планує тренувати, поки не закінчиться війна в Україні

Андрій Шевченко / Фото - Twitter

Микола Васильков, прес-аташе Андрія Шевченка, повідомив, що фахівець не має наміру продовжувати тренерську кар'єру поки в Україні йде війна.

Він каже, що всі зусилля кине на те, щоб використати своє ім'я та вплив, щоб допомогти Україні та залучити якнайбільше коштів.

Також він запустив спільно з «1+1» проект «Спортивний фронт», головною метою якого є бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію, та всебічна підтримка українського спорту.

Контракт із «Дженоа»? Я знаю про це лише з преси. Мені не зовсім коректно питати про це Шеву. Мені здається, що діє, але точно не скажу.