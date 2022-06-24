Шевченко остаточні рішення у збірній приймав сам

Микола Васильков, прес-аташе Андрія Шевченка, згадав принципи роботи фахівця в збірній України.

‎Шевченко мав три залізні правила у збірній. Перше‎‎ – поважати дисципліну і графік. Ніхто не повинен спізнюватися. ‎‎По-друге, ‎‎всі повинні бути одягнені в єдиному стилі. ‎‎Третє – правило спілкування. Під час обідів нікому не дозволялося вмикати телефони, повинно було бути живе спілкування один з одним. ‎Не знаю, як це зараз, але це багато дало збірній.‎

‎Шевченко, як молодий тренер, багато часу проводив на полі, він був близький з кожним із гравців. У той час всі відзначали особливу атмосферу. Ми з Шевою були не так близькі до роботи в збірній, у нього є своє життя, у мене своє. Але за ці 6 років у команді я ніби повернувся в шкільне минуле.‎

У кожного в штабі були свої функції. Шева, можливо, приніс таку історію, яку мав Блохін. У Блохіна був Альтман, який давав свої навантаження, Баль відповідав за свій напрямок, Кузнєцов ставив оборонну гру. Це нормальна практика. Шевченко радився з усіма, але остаточні рішення приймав сам.