Шевченко остаточні рішення у збірній приймав сам
Микола Васильков, прес-аташе Андрія Шевченка, згадав принципи роботи фахівця в збірній України.
Запам’ятався самий дух збірної, що ти робиш щось «вау». Я повністю розумів, що це тимчасова робота і не буду сидіти там вічно. Мені просто подобалося бути частиною цієї команди.
Шевченко мав три залізні правила у збірній. Перше – поважати дисципліну і графік. Ніхто не повинен спізнюватися. По-друге, всі повинні бути одягнені в єдиному стилі. Третє – правило спілкування. Під час обідів нікому не дозволялося вмикати телефони, повинно було бути живе спілкування один з одним. Не знаю, як це зараз, але це багато дало збірній.
Шевченко, як молодий тренер, багато часу проводив на полі, він був близький з кожним із гравців. У той час всі відзначали особливу атмосферу. Ми з Шевою були не так близькі до роботи в збірній, у нього є своє життя, у мене своє. Але за ці 6 років у команді я ніби повернувся в шкільне минуле.
У кожного в штабі були свої функції. Шева, можливо, приніс таку історію, яку мав Блохін. У Блохіна був Альтман, який давав свої навантаження, Баль відповідав за свій напрямок, Кузнєцов ставив оборонну гру. Це нормальна практика. Шевченко радився з усіма, але остаточні рішення приймав сам.
Раніше повідомлялося, що екс-клуб Шевченка хоче підписати гравця збірної України.
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