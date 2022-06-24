Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція
17:30
Більярд. Відкритий кубок Львова

Шевченко остаточні рішення у збірній приймав сам

Стало відомо, яких принципів роботи зі штабом дотримувався фахівець
Футбол Збірна України
16:18
Шевченко остаточні рішення у збірній приймав сам

Микола Васильков, прес-аташе Андрія Шевченка, згадав принципи роботи фахівця в збірній України.

Запам’ятався самий дух збірної, що ти робиш щось «вау». Я повністю розумів, що це тимчасова робота і не буду сидіти там вічно. Мені просто подобалося бути частиною цієї команди. ‎

‎Шевченко мав три залізні правила у збірній. Перше‎‎ – поважати дисципліну і графік. Ніхто не повинен спізнюватися. ‎‎По-друге, ‎‎всі повинні бути одягнені в єдиному стилі. ‎‎Третє – правило спілкування. Під час обідів нікому не дозволялося вмикати телефони, повинно було бути живе спілкування один з одним. ‎Не знаю, як це зараз, але це багато дало збірній.‎

‎Шевченко, як молодий тренер, багато часу проводив на полі, він був близький з кожним із гравців. У той час всі відзначали особливу атмосферу. Ми з Шевою були не так близькі до роботи в збірній, у нього є своє життя, у мене своє. Але за ці 6 років у команді я ніби повернувся в шкільне минуле.‎

У кожного в штабі були свої функції. Шева, можливо, приніс таку історію, яку мав Блохін. У Блохіна був Альтман, який давав свої навантаження, Баль відповідав за свій напрямок, Кузнєцов ставив оборонну гру. Це нормальна практика. Шевченко радився з усіма, але остаточні рішення приймав сам.

Раніше повідомлялося, що екс-клуб Шевченка хоче підписати гравця збірної України.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Шевченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Шевченко не планує тренувати, поки не закінчиться війна в Україні
Шевченко не планує тренувати, поки не закінчиться війна в Україні
Футбол Збірна України
17:06
Шевченко: «Все росіяни, яких я знаю, проти війни»
Шевченко: «Все росіяни, яких я знаю, проти війни»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:46
Шевченко: «Жорстокість російської армії вони проявили в Ірпені, Бучі – це геноцид українського народу»
Шевченко: «Жорстокість російської армії вони проявили в Ірпені, Бучі – це геноцид українського народу»
Футбол В Україні
14 червня 08:48
«Радий прийняти участь як амбасадор українського спорту». Благодійний матч з Шевченко зібрав понад 19 мільйонів доларів
«Радий прийняти участь як амбасадор українського спорту». Благодійний матч з Шевченко зібрав понад 19 мільйонів доларів
Футбол Футбол в Європі
13 червня 16:47
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Тема дня
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Інші
10 червня 23:18
3
Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»
Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»
Футбол Футбол в Європі
10 червня 12:09

Новини: Футбол

Шевченко не планує тренувати, поки не закінчиться війна в Україні
Шевченко не планує тренувати, поки не закінчиться війна в Україні
Збірна України
17:06
«Динамо» зіграє проти ще одного французького клубу
«Динамо» зіграє проти ще одного французького клубу
Українська Прем'єр-ліга
16:41
Шевченко остаточні рішення у збірній приймав сам
Шевченко остаточні рішення у збірній приймав сам
Збірна України
16:18
Йовічевича незабаром замінить екс-тренер «Дніпра-1» або колишній наставник «Динамо»
Йовічевича незабаром замінить екс-тренер «Дніпра-1» або колишній наставник «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
15:49
Український клуб планує змінити назву
Український клуб планує змінити назву
Перша ліга
15:04
Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»
Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»
Українська Прем'єр-ліга
14:53
Названо стадіони, які будуть приймати матчі УПЛ
Названо стадіони, які будуть приймати матчі УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
14:26
Красніков: «Все легіонери «Металіста» зараз знаходяться в орендах, у нас нормальний склад як для новачка УПЛ»
Красніков: «Все легіонери «Металіста» зараз знаходяться в орендах, у нас нормальний склад як для новачка УПЛ»
Українська Прем'єр-ліга
13:18
Екс-гравець львівських «Карпат»: «Не розумію, навіщо залишати росію, я тут щасливий»
Екс-гравець львівських «Карпат»: «Не розумію, навіщо залишати росію, я тут щасливий»
Футбол в Європі
13:07
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Бокс Професійний бокс
17 червня 23:14
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Всі новини